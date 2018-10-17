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17. 10. 2018

Под Сумами взорвался элеватор с кукурузой

В Сумской области взорвался зерновой элеватор. Напуганные жители села Нижняя Сыроватка восприняли мощный звук за взрыв боеприпаса. Об этом говорится в сюжете ТСН за 16 октября.

"10 тысяч тонн кукурузы засыпали улицу и огороды. Бетонные плиты разнесло на несколько метров. Оказалось, что взорвалась одна из емкостей на зернохранилище", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел не из-за подрыва, а перегрузки. У емкости отлетели заклепки и зерно оказалось на улице.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Cмотрите фотогалерею: Под Сумами взорвался элеватор с кукурузой

Ранее в Хмельницкой области грузовик с зерном упал с моста. Водитель с травмами был госпитализирован.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине рабочего насмерть засыпало зерном.

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Источник: korrespondent.net

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