Авиация Израиля нанесла удары по сектору Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по сектору Газа в ответ на ночную атаку на город Беер-Шеве. Об этом сообщила армия обороны Израиля в Twitter утром в среду, 17 октября.

"В ответ на обстрел ракетами из сектора Газа сегодня ночью, самолеты ВВС начали наносить авиаудары по террористам в Газе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что был уничтожен отряд палестинцев, которые готовили новый запуск ракет по израильской территории.

Военные также сообщили, что ракета, выпущенная из сектора Газа, частично разрушила дом, в котором накануне спала семья с тремя детьми. Людей спасло лишь то, что они скрылись в убежище, когда зазвучали сирены воздушной тревоги.

Напомним, в августе палестинцы выпустили порядка 180 ракет и мин по югу Израиля, где были ранены по меньшей мере семь человек. В ответ израильская авиация атаковала около 150 целей в секторе Газа, где погибли как минимум трое местных жителей, включая женщину и ребенка.

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Источник: korrespondent.net