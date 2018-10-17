Польша и США согласовали поставки СПГ на 20 лет

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали контракт на поставку двух миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение двадцати лет. Об этом в среду, 17 октября, сообщил глава польской компании Мачей Вожняк, передает РИА Новости.

Он уточнил что поставки будут проходить по формуле Free on Board (FOB). Это означает, что польская компания становится владельцем сырья уже при отправке и сама будет указывать порт назначения.

Два миллиона тонн - это около 25 танкеров в год, а после регазификации - 2,7 миллиарда кубометров голубого топлива.

Стоимость пока не разглашается.

Напомним, в июне прошлого года в Польшу на балтийский СПГ-терминал в Свиноуйсьце прибыл первый корабль-газовоз из США. А уже в декабре американский газ впервые пришел в Украину – через терминал в Польше и ГТС.

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Источник: korrespondent.net