В Ичне восстановили газоснабжение

В городе Ичня Черниговской области восстановили газоснабжение. Об этом в среду, 17 октября, сообщили в пресс-центре Черниговской ОГА.

Также известно, что электроснабжение, стационарная телефонная связь, водоснабжение и водоотведение Ичнянского района работают в штатном режиме.

По состоянию на утро 16 октября в трех селах в районе Ични восстановили газоснабжение.

Как сообщалось, интенсивность взрывов под Ичней уменьшилась в разы.

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Источник: korrespondent.net