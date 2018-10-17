В Польше в результате ДТП пострадали украинцы

На севере Польши в результате аварии пострадали граждане Украины. Об этом в среду, 17 октября, сообщает Польское радио.
Авария случилась возле населенного пункта Нова-Кишева
По словам местной полиции, ДТП случилось во время маневра опережения. Отмечается, что 22-летний водитель автомобиля, житель Косьцерського уезда Поморского воеводства, опережая другое транспортное средство, вероятно, не убедился в безопасности выполнения этого маневра и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом.
Травмы получили 28-летний водитель микроавтобуса, житель Силезского воеводства, и семь его пассажиров. Это граждане Украины и Пакистана, которые приехали в Польшу на заработки.
Одного из раненых забрал спасательный вертолет. Другие пострадавшие были госпитализированы.
Ранее полиция польского города Красник задержала водителя микроавтобуса Fiat Ducato, который был пьян, однако вез на работу семерых пассажиров.
Также сообщалось, что водитель украинского автобуса, который в августе упал со склона в Подкарпатском воеводстве, находился под действием психотропных веществ.
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Источник: korrespondent.net
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