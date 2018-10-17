В Турции перевернулся автобус: семь жертв

В Турции в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек, еще 24 получили травмы. Авария произошла в ночь на среду, 17 октября, на шоссе Кахраманмараш-Кайсери в районе поселка Мехмет Бет, сообщает издание Haber Turk.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасателей. Раненых каретами скорой доставили в больницу Кахраманмараш.

Причины аварии выясняются.

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Ранее сообщалось, что в результате аварии с автобусом в западной части Кении погибли 60 человек.

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Источник: korrespondent.net