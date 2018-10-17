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17. 10. 2018

Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отдал приказ закрыть два контрольно-пропускных пункта - гражданский Эрез и грузовой Керем-Шалом на границе с сектором Газа. Об этом сообщает 7 канал в среду, 17 октября.

Помимо этого, министр распорядился сократить зону рыболовства у Газы до трех морских миль.

Такое решение военное ведомство Израиля приняло после ракетного обстрела своей территории со стороны Газы.

Ранее израильские истребители начали операцию в секторе Газа после того, как с палестинской территории по израильскому городу Беэр-Шева были выпущены ракеты.

Напомним, в ночь на 17 октября с территории сектора Газа было выпущено две ракеты - одна упала в море, вторая попала в южную часть города Беэр-Шева и взорвалась во дворе жилого дома.

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Источник: korrespondent.net

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