Трамп оконфузился, не поделившись зонтом с женой

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп очередной раз оконфузился перед журналистами. Трамп оставил жену Меланию без зонта во время дождя, хотя сам спрятался под ним. Соответствующее видео появилось на странице Twitter ABC.

В ролике видно, как супруги идут вместе, улыбаясь журналистам. Затем Дональд Трамп оставляет жену мокнуть под дождем и направляется к представителям СМИ. На кадрах также видно, что президент показывает пальцем на жену. Оказывается, он хотел похвастаться отличным интервью Мелании, забыв при этом, что она мокнет под дождем.

First lady Melania Trump joins President Trump as he prepares to depart for Georgia and Florida to survey storm recovery efforts.



"She did a great job on television the other night and I didn't do so bad either, but she did a great job on television."