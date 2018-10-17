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17. 10. 2018

Дания проведет общественные слушания по Северному потоку-2

Датское энергетическое агентство 14 ноября проведет общественные слушания по возможности альтернативного пути для газопровода Северный поток - 2. Об этом говорится в отчете организации об оценке воздействия на окружающую среду для датского участка газопровода.

Отмечается, что власти Дании или общественные организации до 12 декабря могут оставить комментарии к отчету по проекту газопровода.

"Отчет об оценке воздействия на окружающую среду для проекта северо-западного (альтернативного) маршрута Северного потока-2 доступен для обсуждения, комментарии по отчету принимаются до 12 декабря", - говорится в сообщении.

Общественность примет участие в обсуждении участка планируемого морского газопровода Северный поток 2 протяженностью около 175 км в исключительной экономической зоне Дании к северо-западу от острова Борнхольм, заявку на который компания Nord Stream 2 AG подала 10 августа.

Отметим, Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство Северного потока-2. Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. 

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Источник: korrespondent.net

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