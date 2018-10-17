В детсаду на территории "ЛНР" взорвалась граната

На территории детского сада в неподконтрольном Киеву поселке Донецкий Луганской области произошел взрыв гранаты. Об этом в среду, 17 октября, сообщают сепаратистские СМИ.

Отмечается, что завхоз убирала территорию детского сада, когда произошел взрыв. По предварительным данным, детонировала ручная граната.

Женщина с осколочными ранениями госпитализирована.

Напомним, минувшей ночью в Днепре взорвали банкомат. Руководство ПриватБанка объявило о вознаграждении за любую информацию.

Ранее в Киеве возле детской площадки нашли гранату времен Первой мировой войны.

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Источник: korrespondent.net