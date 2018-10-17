Порошенко назначил 30 судей в местные суды

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 16 октября, подписал указ о назначении судей в местные общие суды. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Согласно тексту документа, президент в целом назначил 30 судей в местные общие суды в почти всех областях Украины. Назначены судьи в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областях, а также в городах Запорожье, Киев, Николаев, Одесса, Черновцы.

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Источник: korrespondent.net