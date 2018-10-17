Французская жандармерия и Европол задержали беглого коррупционера из Украины, который имитировал свою смерть и вел роскошный образ жизни в Бургундии.

Им оказался одессит Дмитрий Малиновский, которого разыскивала Украина по подозрению в крупном мошенничестве и отмывании денег. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Умер в Луганске

В 2012 году в отношении Малиновского открыли дело по факту мошенничества и позже отправили под суд. Одессит судебные заседания игнорировал, поэтому 18 августа 2014 года в отношении него был применен принудительный привод. Но найти его не удалось.

Через несколько месяцев жена Малиновского обратилась в суд с заявлением об установлении смерти мужа. По ее словам, 18 августа 2014 года он отправился на судебное заседание, но домой не вернулся.

17 ноября 2014 года неизвестное лицо через консьержа передало ей свидетельство о смерти Малиновского, урну с прахом и квитанцию об оплате ритуальных услуг с луганскими адресами.

В документах говорилось, что он погиб 25 октября того же года в Луганске. 20 ноября жена похоронила урну с прахом, а в мае 2015 года суд признал Малиновского мертвым.

Адвокат, председатель Совета общественного контроля НАБУ Роман Маселко установил, что решение о смерти украинца приняла судья Приморского райсуда Одессы Юлия Свяченая.

Cмотрите фотогалерею: "Мертвый" коррупционер. Замок, Дали и обман ОПЗ

"Однако, в связи с социально-политической ситуацией, в частности, в Луганской области, данные о смерти ЛИЦО_3 не были внесены в Государственный реестр актов гражданского состояния, поскольку свидетельство о смерти было выдано отделом регистрации актов гражданского состояния Октябрьского районного управления юстиции в г. Луганск, который находился на территории г. Луганск", - привел адвокат цитату из документа.

Он также подчеркнул, что решение суда был позже отменено как незаконное. В прошлом году Свяченая была рекомендована к увольнению за признание права собственности на квартиры умерших за мошенниками, которые сразу их перепродавали.

Но после обжалования этого решения Высший совет правосудия заменил увольнение на отпуск и обучение в Школе судей.

"Судья уже отдохнула, отучилась в школе и как раз проходит тестирование в Высшей квалификационной комиссии суддей. Экзамен был 18.09.18", - добавил Маселко.

Воскрес во Франции

В январе этого года французские власти начали расследование подозрительных операций, связанных с покупкой замка.

Его приобрела за три миллиона евро люксембургская компания, конечным бенефициаром которой был гражданин Украины, "подозреваемый в масштабной коррупции в своей стране".

"Эффективное сотрудничество с украинской и люксембургской властями обнаружило, что подозреваемого разыскивали на родине за коррупцию. На организованной Европолом оперативной встрече с участием Франции, Люксембурга и Украины было установлено, что подозреваемый не только жив, но и ведет расточительную жизнь во Франции", - говорится в сообщении Европола.

Совместная операция правоохранительных органов установила, что подозреваемый "не только был жив, но еще и наслаждался роскошной жизнью во Франции".

В итоге дело о домашнем мошенничестве извенилось до крупного международного отмывания денег, полученных от коррупционных действий, говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: "Мертвый" коррупционер. Замок, Дали и обман ОПЗ

Кроме замка Шато-де-Ла-Рошпо у Малиновского арестовали три работы Сальвадора Дали и антикварный автомобиль Rolls Royce Phantom. Общая стоимость арестованного имущества - 4,6 миллиона евро.

Мошенничество в Украине

Вскоре после признания Малиновского мертвым было установлено, что свидетельство о смерти имеет признаки подделки, а в начале 2016 года одесская полиция получила сообщение о преступлении, совершенное "покойным"

Компания Dreymoor Fertilizers Overseas сообщила, что в марте-апреле 2015 года Малиновский и еще один человек от имени компании Expotrade Global Limited заключили договоры на поставку Dreymoor 20 тысяч тонн карбамида и аммиака с Одесского припортового завода. Деньги в размере 12,8 миллиона евро они получили, но поставка так и не произошла.

В дальнейшем эти деньги злоумышленник перевел на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Также установлено, что он использовал поддельное свидетельство о собственной смерти и пока использует поддельный паспорт другой страны.

Кроме того, по состоянию на 2014 год на Малиновского был заведены дела по нескольким статьям в связи с мошенничеством по отношени к жителям Одессы на 340 тысяч долларов.

Летом 2017 года Малиновского окончательно признали живым, предъявили подозрение о незаконном завладении средств и заочно арестовали.

1 августа 2018 года следственным подразделением прокуратуры города Киева мужчину объявили в международный розыск. 5 октября его задержали правоохранительные органы Франции и Европол.

Генеральная прокуратура Украины направила во Францию запрос об экстрадиции Малиновского "с целью привлечения его к уголовной ответственности".

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Источник: korrespondent.net