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17. 10. 2018

В Нидерландах произошла стрельба, есть раненый

В нидерландском городке Валкенсвард неизвестные открыли огонь. В результате один человек получил ранения. Об этом в среду, 17 октября, пишет NOS.

Инцидент случился ночью в жилом районе на западе Валкенсварда. Во время стрельбы был ранен человек. Его отвезли в больницу.

Полиция разыскивает преступников. 

Что стало причиной стрельбы, не сообщается. Специалисты проводит следственные действия.

Ранее в США на юге штата Техас в перестрелке на дне рождения ребенка погибли четыре человека.

Также сообщалось о стрельбе в торговом центре Флориды.

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Источник: korrespondent.net

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