На границе задержали более трех тысяч мобильных телефонов

Через пункт пропуска Ягодин в Украину пытались ввезти крупную партию мобильных телефонов, которая оценивается в 700 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook в среду, 17 октября.

"Через пункт пропуска Ягодин под видом почтовых отправлений в Украину пытались ввезти почти 3,5 тысячи мобильных телефонов общей стоимостью около 700 тысяч долларов США. Незаконно ввезенные на таможенную территорию мобилки и транспортное средство, которым их перевозили, изъяты", – написала Сарган.

Она добавила, что по данному факту ГУ ГФС в Волынской области под процессуальным руководством прокуратуры области начало уголовное производство по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей в крупных размерах (ч.1 ст.212 УК Украины).

"Продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о наложении ареста на изъятые материальные ценности", – добавила Сарган.

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Ранее в Харьковской области под юбкой у контрабандистки нашли 49 смартфонов iPhone, которые она пыталась тайком пронести с территории России.

Также сообщалось, что пограничники не пропустили в "ЛДНР" крупную партию смартфонов. После обнаружения товаров в пункте пропуска мужчина предлагал силовикам 1000 долларов взятки.

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Источник: korrespondent.net