Лента RSS
Подписаться на ленту
17 октября 2018, среда, 14:35
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,45
17. 10. 2018

Полиция за день составила 231 админпротокол за превышение скорости

Полицейские за вторник, 16 октября, составили более 200 административных протоколов на нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщил замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, полицейские отметили на карте места, где проводится контроль скорости при помощи прибора TruCam, и целую неделю предупреждали водителей о штрафах.

"Но наступает первый день полноценного применения TruCam, и вот она - упрямая статистика: за дневную смену 16 октября составлен 231 административный материал за нарушение скоростного режима", - подчеркнул Билошицкий.

Замначальника департамента патрульной полиции напомнил, что большинство приборов контроля скорости применяется на трассах, где последствия ДТП наиболее тяжелые.

"Наша главная задача - не привлечь к ответственности, а предотвратить возможное правонарушение и снизить количество пострадавших в местах, где ДТП происходят чаще всего. Поэтому мы используем приборы максимально открытым способом! Управляйте ответственно", - написал он.

Напомним, 8 октября на украинских автодорогах включили первые камеры фиксации превышения скорости. А 16 октября патрульные, которые следят за скоростью движения на дорогах с помощью радаров TruCam, начали штрафовать водителей за нарушения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.