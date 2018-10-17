Полиция за день составила 231 админпротокол за превышение скорости

Полицейские за вторник, 16 октября, составили более 200 административных протоколов на нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщил замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, полицейские отметили на карте места, где проводится контроль скорости при помощи прибора TruCam, и целую неделю предупреждали водителей о штрафах.

"Но наступает первый день полноценного применения TruCam, и вот она - упрямая статистика: за дневную смену 16 октября составлен 231 административный материал за нарушение скоростного режима", - подчеркнул Билошицкий.

Замначальника департамента патрульной полиции напомнил, что большинство приборов контроля скорости применяется на трассах, где последствия ДТП наиболее тяжелые.

"Наша главная задача - не привлечь к ответственности, а предотвратить возможное правонарушение и снизить количество пострадавших в местах, где ДТП происходят чаще всего. Поэтому мы используем приборы максимально открытым способом! Управляйте ответственно", - написал он.

Напомним, 8 октября на украинских автодорогах включили первые камеры фиксации превышения скорости. А 16 октября патрульные, которые следят за скоростью движения на дорогах с помощью радаров TruCam, начали штрафовать водителей за нарушения.

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Источник: korrespondent.net