Лента RSS
Подписаться на ленту
17 октября 2018, среда, 14:35
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,45
17. 10. 2018

В Москве задержан "вице-премьер Крыма"

В Москве в среду, 17 октября, задержали так называемого "вице-премьера Крыма" Виталия Нахлупина. Об этом сообщает пресс-служба "правительства" Крыма.

"Вице-премьер Виталий Нахлупин задержан в Москве правоохранительными органами. Ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур", - говорится в сообщении пресс-службы "правительства" Крыма.

Отмечается, что задержание произошло по подозрению в совершении преступлений в соответствии со статьей 290 УК РФ (Получение взятки).

Нахлупин занимает должность "вице-премьера Крыма" с января 2016 года. Он "курирует дорожное строительство и исполнение федеральной целевой программы социально-экономического развития региона".

Напомним, в феврале СБУ задержала экс-заместителя "министра спорта" Крыма.

А в апреле на административной границе с Крымом украинские правоохранители задержали женщину, которая была "доверенным лицом" Владимира Путина на недавних выборах президента РФ на полуострове.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.