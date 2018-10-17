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17. 10. 2018

Колледж в Керчи подорвали

В колледже в Керчи, в котором погибли 10 человек, произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета России, пишет РБК.

По информации комитета, взрыв в здании политехнического колледжа Керчи произошел около 12 часов дня. НАК также сообщает, что по предварительным данным, при взрыве погибли десять человек, еще 50 были ранены.

На место прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Территория у колледжа оцеплена, находившиеся в здании люди эвакуированы. ​

Как сообщает Телеграм-канал Mash, уже появилась ориентировка на подозреваемого. "Это парень 20-25 лет, он попал на камеры наблюдения. Сейчас их отсматривает полиция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у преступника было оружие (12 калибр) и - предположительно - взрывчатое вещество.
 

Cмотрите фотогалерею: Колледж в Керчи подорвали

 
По данным канала, неизвестный в 11:45 устроил стрельбу в колледже.
 
"Сейчас ищут молодого человека, который был одет в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы. У него белые волосы средней длины. Силовики считают, что именно он устроил нападение на керченский политех", - говрится в сообщении.
 
Кроме того, под завалами керченского политеха все еще могут находиться люди. Спасатели говорят о 15 пропавших.
 
Всех детей из школ и детских садов Керчи отправили по домам. Учебные заведения закрыты.
 
Ранее в экстренных служба возможной причиной взрыва в колледже в Керчи назвали взрыв газа в столовой.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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