Турецкая церковь подала иск против Константинополя

Турецкая православная церковь направила иск в прокуратуру Стамбула с требованием возбудить уголовное дело в отношении Константинопольского патриархата. Об этом в среду, 17 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя церкви Севги Эренерола.

Иск с требованием открыть против Варфоломея был направлен за "нарушение законодательства Турции" и "подстрекательскую деятельность, чреватую возникновением конфликта между РФ и Украиной".

"Политическая деятельность главы Константинопольского патриархата и членов синода выходит за рамки религиозных обязанностей, нарушает Лозаннское соглашение (от 1923 года), согласно которому он (патриарх) был оставлен в Турции для удовлетворения религиозных потребностей проживающих в Стамбуле и на островах (в Мраморном море) представителей греческого меньшинства, действующие турецкие законы, носит подстрекательский характер и способна вызвать вражду и конфликт между государствами в нашем регионе, в частности Россией и Украиной", - отметила она.

По словам Эренерол, одним из поводов для подачи иска стало решение сентябрьского синода Константинопольского патриархата, на котором было объявлено, что Фанар приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины.

"Глава КП Димитриос Архондонис Варфоломей обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Турции: подстрекательские действия, направленные на разжигание ненависти и вражды; халатность при исполнении религиозных обязанностей; подстрекательство государства к войне", - сказала она.

Турецкая православная церковь была создана в 1922 году и до сих пор официально не признана другими поместными церквями канонической.

Напомним, РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

По мнению представителя Киевской Патриархии, ситуация "рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение".

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Источник: korrespondent.net