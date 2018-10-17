В учениях Чистое небо-2018 отменили мероприятия

В связи с крушением истребителя Су-27, мероприятия, которые должны были проходить 18-19 октября на аэродромах Староконстантинов и Гавришевка с участием представителей средств массовой информации, проводиться не будут. Об этом в среду, 17 октября, сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

Вместе с тем, общее руководство учений Чистое небо-2018 решило продолжить полеты всех типов авиатехники несмотря на авиационную катастрофу истребителя Су-27 в Винницкой области, во время которой погиб экипаж.

Напомним, 8 октября в Украине стартовали крупнейшие в истории страны авиаучения Чистое небо 2018. Они должны были продлиться до 19 числа.

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Источник: korrespondent.net