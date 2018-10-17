В Керчи в политехническом колледже произошел взрыв, в результате которого погибли десять человек, еще не менее 50 получили травмы. По последдним данным, причиной взрыва стало неустановленное взрывное устройство.

Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что спасатели предпринимают меры для предотвращения возможных повторных взрывов в колледже. Значит ли этом, что в здании нахоятся другие бомбы - не уточняется.

Перед взрывом былли слышны выстрелы, заявлят очевидцы. Корреспондент.net следит за событиями в Керчи в режиме онлайн.

14.14 Студент керченского политеха, который помогал эвакуировать раненых, говорит о моменте теракта. Один из его сокурсников видел нападавшего.



"Он шел по коридору, увидел человека с автоматом и побежал от него. Тот выстрелил в другого парня, а потом хотел и в моего друга, но патроны закончились. Друг смог убежать, вышел на задний двор и тогда в колледже прогремел взрыв. Очень много раненных, мы всех эвакуировали через окно, люди в панике".

Cмотрите фотогалерею: В Керчи взорвали бомбу в колледже. Онлайн

14.07 По словам вахтера колледжа, звуки выстрелов были похожи на автоматные очереди (хотя она точно не уверена).

Ранее очевидцы из числа студентов, находившихся в здании колледжа, сообщали, что стреляли из ружья. Другой очевидец, который бы в соседнем корпусе, рассказал о звуках автоматных очередей.

14.04 Говорит Москва в своем телеграм-канале сообщает со ссылкой на очевидцев, что на 1 этаже здания колледжа был взрыв, а на 2 этаже - стрельба.

Нападавший, по их словам, стрелял из ружья (или дробовика). Не исключено, сообщает радиостанция, что нападавших было двое.

Директор техникума заявила, что был "настоящий теракт".

13.58 К колледжу подъехали несколько БТРов и военные с автоматами.

13.25 Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Погибли десять человек.

13.15 Основная версия происшествия - взрыв газа. Однако пресс-службе Крымгазсети сообщили, что колледж не был газифицирован.

13.14 На месте происшествия работают полиция и пять бригад скорой помощи из ближайших районов. По данным Керчь Инфо выносить пострадавших помогают ученики колледжа и прохожие. Носилок не хватает, постраддавшиих несут на дверях.

13.11 ТАСС со ссылкой на медиков сообщает о 18 поступивших в местную больницу пострадавших. КрымИнформ писал о 50 пострадавших.

13.09 Первые сообщения о взрыве в Керченском политехническом колледже появились около 12.00. Сообщалось, что в учебном заведении мог взорваться газ.

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Источник: korrespondent.net