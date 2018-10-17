Подозреваемый в организации взрыва в Керчи обнаружен мертвым - СМИ

Подозреваемый в организации взрыва в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму, найден застреленным, сообщает телеграм-канала 112 и Рен-ТВ.

Его тело обнаружили на втором этаже колледжа. Он мог застрелиться.

Также по данным СМИ, установлена личность подозреваемого. Его имя - Вадислав Росляков, 2000 года рождения, студент колледжа.

Напомним, что в среду, 17 октября, в здании Керченского политехнического колледжа прогремел взрыв. Сначала сообщалось о взрыве газового баллона, но позже появилась информация об умышленном нападении.

В Следственном комитете полагают, что взрывное устройство сработало в столовой колледжа. Уголовное дело возбуждено по статье "Теракт".

В Керчи взорвали бомбу в колледже. Онлайн

Источник: korrespondent.net