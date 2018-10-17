ЮНИСЕФ поставил в Украину вакцины от кори

Детский фонд Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) поставил в Украину новую партию вакцин для профилактики кори, паротита, краснухи (КПК) в объеме 392 тысячи доз. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в среду, 17 октября.

"По заказу Министерства здравоохранения ЮНИСЕФ за средства государственного бюджета закупил 392 тысячи доз вакцины и доставил в рамках государственной программы иммунизации в ответ на вспышку кори в Украине", – говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте ЮНИСЕФ, вакцины производства Merck Sharp & Dohme Corp (MSD, США) были поставлены 16 октября.

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Ранее Закарпатская область получила две тысячи доз вакцины КПК (корь-паротит-краснуха) в связи с перераспределением, осуществленным Министерством здравоохранения Украины.

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Источник: korrespondent.net