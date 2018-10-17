Теракт в Керчи: число жертв продолжает расти

В результате теракта в колледже в Керчи погибли по меньшей мере 18 человек. Об этом в среду, 17 октября, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает Лайф.

Ранее количество жертв нападения увеличилось с 10 до 13 человек. Около 50 пострадали.

Среди погибших оказался и сам стрелок - он застрелился.

Как сообщалось, неизвестный сегодня днем устроил стрельбу в колледже, а потом подорвал бомбу. Следком России открыл по данному факту дело по статье теракт.

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Источник: korrespondent.net