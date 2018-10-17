В зоне ООС погиб 20-летний боец

На Донбассе во вторник, 16 октября, от пули снайпера погиб 20-летний боец Андрей Бойко. Об этом сообщает телерадиоканал Лтава на своей странице в соцсети Facebook.

Трагедия случилась около 22:00. Военный служил в первой отдельной танковой бригаде в Донецкой области.

"16 октября около 22:00 погиб боец из Лубен Андрей Бойко. Сегодня эту информацию подтвердил заместитель областного военного комиссара Эдуард Бородай", - говорится в сообщении.

Андрей Бойко начал службу в ВСУ в феврале 2017 года.

Ранее на Донбассе от снайперского смертельного ранения погиб военный из Черкасс Антон Моспан.

Также сообщалось, что в Донецкой области от пули снайпера погиб командир первой роты 15 ОГПБ Георгий Ольховский.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net