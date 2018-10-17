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17. 10. 2018

В зоне ООС погиб 20-летний боец

На Донбассе во вторник, 16 октября, от пули снайпера погиб 20-летний боец Андрей Бойко. Об этом сообщает телерадиоканал Лтава на своей странице в соцсети Facebook.

Трагедия случилась около 22:00. Военный служил в первой отдельной танковой бригаде в Донецкой области.

"16 октября около 22:00 погиб боец из Лубен Андрей Бойко. Сегодня эту информацию подтвердил заместитель областного военного комиссара Эдуард Бородай", - говорится в сообщении.

Андрей Бойко начал службу в ВСУ в феврале 2017 года.

Ранее на Донбассе от снайперского смертельного ранения погиб военный из Черкасс Антон Моспан.

Также сообщалось, что в Донецкой области от пули снайпера погиб командир первой роты 15 ОГПБ Георгий Ольховский.

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Источник: korrespondent.net

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