Взрыв в Керчи: на Крымском мосту усилили патрулирование

Службы безопасности Крымского моста перевели на ускоренный режим патрулирования после взрыва в политехническом колледже в Керчи. Об этом в среду, 17 октября, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Тамань.

"Движение транспорта по Керченскому мосту осуществляется в штатном режиме. Службы, обеспечивающие транспортную безопасность Крымского моста, переведены на ускоренный режим патрулирования", - отметили в пресс-службе.

Напомним, около 12:00 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, в результате которого погибли 13 человек и около 50 пострадали. Отмечено, что в колледже сработало взрывное устройство. Территорию оцепили, а людей эвакуировали из здания.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье террористический акт. По данным следствия, неустановленное взрывное устройство было начинено металлическими предметами.

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Источник: korrespondent.net