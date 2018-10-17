Дело о взрыве в Керчи переквалифицировано

Следственный комитет России переквалифицировал дело о взрыве в Керчи с теракта на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Об этом в среду 17 октября, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений. Исходя из картины преступления, СК предварительно полагает, что подозреваемый расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство.

Напомним, 17 октября в здании Керченского политехнического колледжа прогремел взрыв. Сначала сообщалось о взрыве газового баллона, но позже появилась информация об умышленном нападении. СМИ сообщают, что подозреваемый в организации взрыва найден застреленным.

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Источник: korrespondent.net