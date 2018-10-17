Теракт в Керчи устроил студент колледжа

Теракт в политехническом техникуме Керчи устроил студент четвертого курса Владислав Росляков. Об этом в среду, 17 октября, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает Лайф.

По его словам, взрыв устроил студент этого учебного заведения, ему было 22 года. После произошедшего он покончил с собой.

"Тело убийцы обнаружили в библиотеке на втором этаже. С чем связана трагедия, сказать пока невозможно", - сообщил Аксенов.

Молодой человек учился на 4-м курсе по специальности "монтаж электрооборудования гражданских и промышленных зданий".

По неподтвержденным данным, подозреваемый законно владел оружием. Месяц назад молодой человек получил разрешение на ружье 12 калибра, а затем приобрел к нему около 150 патронов.

По последним данным, нападавший убил 18 человек и около 50 ранил.

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Источник: korrespondent.net