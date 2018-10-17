В больницах Керчи находится 39 пострадавших в результате взрыва в колледже. Об этом в среду, 17 октября, сообщает Интерфакс, ссылаясь на директора крымского Центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергея Астанкина.

"39 человек - в больницах Крыма, еще двое самостоятельно обратились в больницу города Темрюк", - сказал он.

Вместе с тем, в "Минздраве" Крыма сообщили о 37 пострадавших.

Тем временем телеграм-канал Mash опубликовал список раненых при нападении на колледж.

Cмотрите фотогалерею: В больницах Керчи находятся 39 пострадавших в колледже

Как сообщает канал, мать керченского стрелка принимала в больнице раненых студентов, которых не смог убить ее сын.

"Галина Рослякова работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи. Туда - в том числе - отправляли жертв атаки на колледж. Когда туда стали привозить пострадавших - женщина была на рабочем месте и принимала пациентов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что женщину забрали на следственные действия прямо из клиники, когда она помогала раненому. Женщина не знала, что о нападении сына на колледж.

На данный момент информация о количестве погибших пока разнится: число жертв 17 или 18 человек. Примерно 50 пострадали. По информации СК, уголовное дело по факту взрыва в Керчи переквалифицировали со ст. 205 УК РФ (террористический акт) на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Установлена личность молодого человека. Им оказался 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Стрелок зашел в здание на перемене, поднялся на второй этаж и начал убивать всех вокруг, а когда кончились патроны, спустился на первый этаж и взорвал бомбу

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Источник: korrespondent.net