Пограничники возьмут под охрану весь морской рубеж от Измаила до Мариуполя

В Украине до конца года развернут новое Региональное управление морской охраны, которое возьмет под охрану морской рубеж от Измаила (Одесская область) до Мариуполя (Донецкая область). Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал во время мероприятий в Донецко-Луганском региональном управлении, сообщает пресс-служба ГПСУ в среду, 17 октября.

Руководитель ведомства акцентировал внимание на том, что в условиях террористических угроз и миграционного кризиса пограничники принимают дополнительные меры по усилению контроля за въездом в Украину. Он также отметил, что для прикрытия территории от вторжения с моря наращивается морская компонента.

"До конца года будет развернуто новое Региональное управление морской охраны, которое возьмет под охрану весь морской рубеж от Измаила до Мариуполя, корабельно-катерный состав пополняем новыми катерами", - сказал Цигикал.

Также в ведомстве созданы подразделения оперативного реагирования ДОЗОР, в том числе и для проведения специальных действий на воде. По словам председателя ГПСУ, создана система боевых резервов с вооружением и бронетехникой, которые способны в кратчайшие сроки прикрыть угрожаемые направления.

Кроме того, для усиления авиационной составляющей в ближайшие несколько лет для пограничников будут закуплены 24 легких патрульных вертолетов французской компании Airbus.

Ранее президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 12 октября О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net