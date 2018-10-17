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17. 10. 2018

От удара током на железной дороге погибли 11 "экстремалов" в 2018

На украинской железной дороге с начала года поражение электрическим током получили 26 человек, из которых 10 детей. Об этом в среду, 17 октября, сообщает пресс-служба ПАО Укрзализныця.

"Электротравмы на объектах железнодорожного транспорта становятся частыми причинами гибели людей и значительных ожогов тела. В погоне за экстримом из-за поражения электрическим током в 2018 году травмировано 26 посторонних лиц, из них 11 смертельно. В частности, электротравмы получили 10 детей в возрасте до 16 лет, из которых четыре со смертельным исходом", - говорится в сообщении.

Отмечено, что чаще всего электротравмы происходят на крышах вагонов поездов, куда посторонние лица пытаются подняться для селфи.

В частности, один из таких случаев произошел 14 октября вечером на станции Луцк. На крышу зерновоза, который находился в составе группы вагонов без локомотива на электрифицированных путях пассажирского парка, поднялся парень 1999 года рождения и был поражен электрическим током. Пострадавший получил 40% ожогов тела 2-3 степени. Он госпитализирован в городскую больницу.

В связи с этим Укрзализныця в очередной раз напоминает родителям, учителям и воспитателям о необходимости чаще говорить с детьми о правилах безопасности при нахождении возле железной дороги. Железнодорожники просят детей не выбирать опасные места для селфи, обращать внимание на информационные знаки и предупредительные таблички.

Ранее в Киеве на одной из железнодорожных станций проводника ударило током в 36 тыс. вольт. Мужчине удалось выжить.

Также в Киеве возле станции метро Берестейская от удара током на железной дороге погиб ребенок.

А в Балаклее юноша решил повисеть на линии электропередач и погиб.

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Источник: korrespondent.net

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