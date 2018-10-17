Прокуратура Крыма расследует взрыв в Керчи как теракт

Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует взрыв в колледже в Керчи как террористический акт. Об этом на брифинге в Киеве в среду, 17 октября, сообщил начальник отдела прокуратуры АР Крым Роман Мурачов.

Отмечается, что прокуратура Крыма зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта по ст. 258 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.

По словам Мурачова, в сложившейся ситуации прокуратура черпает информацию из СМИ, в том числе относительно версий произошедшего, количество погибших и раненных, а также другие данные.

Ранее СК России переквалифицировал дело о взрыве в Керчи с теракта на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Момент взрыва в колледже Керчи попал на видео

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Источник: korrespondent.net