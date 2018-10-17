В доме керченского стрелка проходят обыски - СМИ

В доме Влада Рослякова, который якобы устроил стрельбу и взрыв в политехническом колледже в Керчи, проводят обыски. Об этом в среду, 17 октября, пишет Интерфакс со ссылкой на источник.

Источник не исключает, что в квартире может находиться оружие и элементы взрывчатых веществ.

Кроме этого, источник сообщил, что сотрудники правоохранительных органов допрашивают мать студента.

Ранее так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что теракт в Керчи устроил студент четвертого курса Владислав Росляков, которому было 22 года. Его тело обнаружили в библиотеке на втором этаже колледжа.

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Источник: korrespondent.net