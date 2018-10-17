Лента RSS
Подписаться на ленту
17 октября 2018, среда, 17:38
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,44
17. 10. 2018

В доме керченского стрелка проходят обыски - СМИ

В доме Влада Рослякова, который якобы устроил стрельбу и взрыв в политехническом колледже в Керчи, проводят обыски. Об этом в среду, 17 октября, пишет Интерфакс со ссылкой на источник.

Источник не исключает, что в квартире может находиться оружие и элементы взрывчатых веществ.

Кроме этого, источник сообщил, что сотрудники правоохранительных органов допрашивают мать студента.

Ранее так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что теракт в Керчи устроил студент четвертого курса Владислав Росляков, которому было 22 года. Его тело обнаружили в библиотеке на втором этаже колледжа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

Учитывая мой заработок, мне как-то страшно сегодня выходить из дома... Как бы не ликвидировали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.