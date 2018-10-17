Катастрофа Су-27: ВВС США рассказали, когда назовут имя погибшего

Военный, погибший в катастрофе самолета Су-27 на учениях Чистое небо-2018, принадлежал к 144-му крылу Калифорнийской авиационной Национальной гвардии. Об этом в среду, 17 октября, сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил США.

"Пилот вместе с украинским коллегой участвовал в одиночном ознакомительном полете. Ни один другой самолет не был задействован в инциденте", - заявили в пресс-службе.

Личные данные военнослужащего не будут обнародованы в течение 24 часов, пока семья не получит сообщение о его гибели.

"Это печальный день для Соединенных Штатов и Украины. Наши глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам-летчикам как американского, так и украинского летчика, погибших в результате инцидента", - заявил командующий калифорнийской Нацгвардии и руководитель учений Чистое небо генерал-майор Клей Гаррисон.

Правительство Соединенных Штатов также проводит расследование по установлению причины аварии.

Ранее пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ назвал имя украинского летчика, погибшего в авиакатастрофе.

Напомним, на учениях в Винницкой области разбился Су-27.

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Источник: korrespondent.net