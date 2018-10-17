Число погибших в Керчи выросло до 19 человек

Число погибших в керченском колледже увеличилось до 19 человек. Еще один человек скончался от полученных ранений в больнице. Об этом сообщают в Центре медицины катастроф, передает Эхо Москвы.

Ранее Следком России сообщил, что известно о 17 жертвах. Изначально были обнаружены 18 тел. Позже выяснилось, что один из погибших - преступник. Данные были скорректированы и следователи сообщили о 17 жертвах без учета подростка, совершившего нападение.

По последним данным, в больнице находятся 39 человек.

Установлена личность молодого человека, совершившего нападение. Им оказался 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа.

Стрелок зашел в здание на перемене, поднялся на второй этаж и начал убивать всех вокруг, а когда кончились патроны, спустился на первый этаж и взорвал бомбу.

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Источник: korrespondent.net