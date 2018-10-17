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17. 10. 2018

Полторак рассказал, кого наказали за взрывы в Ичне

По фактам взрывов на складах шестого арсенала под Ичней Черниговской области к ответственности были привлечены 65 человек. Об этом в кулуарах комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил министр обороны Степан Полторак, передает УНН в среду, 17 октября.

"За те события, которые произошли мной было привлечено к ответственности более 65 человек. Из них, заместитель начальника Генштаба - был уволен со службы по служебному несоответствию, 5 генералов получили взыскания разного типа - начиная от несоответствия занимаемым должностям завершая другими и другие офицеры получили взыскания", - сообщил Полторак.

Ранее Полторак заявлял, что арсенал под Ичней подорвали бомбами, которые заранее заложили.

Напомним, в ночь на 9 октября вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складских помещений в/ч А1479 ВСУ произошел взрыв, а после начался пожар, который был ликвидирован вечером 10 октября.
 
В ГПУ главной версией инцидента считают диверсию.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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