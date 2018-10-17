Своих не сдают. Провал снятия неприкосновенности с депутатов

Депутаты уже в третий раз подряд отказывают Генеральному прокурору в снятии неприкосновенности с их коллег. Причем все случаи касаются парламентариев из Оппозиционного блока. Сначала отказались “отдавать” правоохранителям Сергея Дунаева, а накануне и Александра Вилкула с Дмитрием Колесниковым.

Вместо этого, рассмотрение вопросов о снятии неприкосновенности превращается в критику Генерального прокурора.

Почему, неприкосновенность с депутатов не сняли в этот раз, разбирался Корреспондент.net.

В чем обвиняют?

Представление на снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова Генпрокурор впервые подал в Раду еще весной. Тогда их отклонил Регламентный комитет парламента, попросив доработать. Луценко вернулся осенью и теперь представления добрались до зала Рады. Однако, снова безрезультатно.

Согласно представлению, Вилкул, занимая должность главы Днепропетровской облгосадминистрации, совершил ряд махинаций с земельными участками. Ущерб от таких действий Вилкула Луценко оценил в 15 миллионов гривен.

Сам Вилкул заявляет, что дело против него сфабриковано и политически мотивированно, а на главного свидетеля по делу оказывали давление, добиваясь показаний против него.

Дмитрий Колесников, по данным ГПУ, злоупотреблял служебным положением, когда был главой Агентства госимущества Украины. Тогда было изменено целевое назначение двух корпусов госпредприятия Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Осады в городе Днепр.

Эти корпуса были выведены из целостного имущественного комплекса. По словам Луценко, объекты могут приватизировать. Согласно решению Кабинета министров Украины от 2004 года, предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства, поэтому оно не может быть отчуждено.

Провал голосования

За снятие неприкосновенности с Вилкула проголосовали только 137 депутатов при 226 необходимых. За Колесникова – 163.

Вместо голосования нардепы больше упрекали Луценко в слабой подготовке.

"Вы себе представьте, что со всей бурной жизнедеятельности Вилкула нашли такой маленький эпизод, который никому здесь непонятен. Юрий Витальевич, я не знаю, о каком вы профессионализме говорили, но вы верите о том, что Вилкул 2 года, будучи председателем областной государственной администрации, не сделал больше никакого преступления? Это самого себя обманывать”, - возмущался депутат Владимир Парасюк.

Спикер парламента Андрей Парубий провал голосований за снятие неприкосновенности назвал “позором”.

Почему так

Политологи провал голосований объясняют некомпетентностью прокуратуры и приближающимися выборами. По словам политолога Петра Олещука, правоохранительные органы превратили снятие неприкосновенности с депутатов в шоу. “Это уже какое-то довольно странное соревнование, какой-то странный вид спорта со стороны Генпрокуратуры - когда не знаешь, что делать, подавай в очередной раз, я уже не знаю, в какой раз, представление на Вилкула вносили. ​​Вопрос в том, вносимые представления именно в те моменты, когда нужно достичь какой-то определенной политической цели”, - отмечает эксперт.

На действиях Рады сказывается приближение выборов, полагает политолог Алексей Якубин. У депутатов есть некая корпоративная солидарность друг к другу, подчеркивает он.

“ Оппоблок имеет 43 депутата, с 6 из которых уже снята неприкосновенность. Это самый высокий процент из всех фракций. Получается, если сейчас еще снять неприкосновенность с Дунаева, Колесникова и Вилкула, это будут воспринимать как попытку политически ангажированного действия в отношении Оппоблока”, – пояснил политолог.

В преддверии выборов это только бы сыграла в плюс Оппоблоку, считает эксперт. Также он напомнил, что эта Рада – рекордсмен по снятию неприкосновенности с депутатов, но получается, что неприкосновенность снимают, а после этого ничего не происходит. К ответственности ни одного парламентария так и не привлекли.

Источник: korrespondent.net