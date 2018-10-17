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17. 10. 2018

Бойня в Керчи: появилось фото застрелившегося студента

В сети появились фотографии тела покончившего с собой убийцы в библиотеке политехнического колледжа в Керчи. Снимки публикуют Telegram-каналы.

В его сумке обнаружены готовые СВУ (самодельные взрывные устройства, - ред.).

Как сообщает Керчь.ФМ, специалисты обезвредили еще одно взрывное устройстве в районе колледжа.

Cмотрите фотогалерею: Бойня в Керчи: появилось фото застрелившегося студента

 
Как известно, бойню устроил Им 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в библиотеке колледжа. 
 
Стрелок зашел в здание на перемене, поднялся на второй этаж и начал убивать всех вокруг, а когда кончились патроны, спустился на первый этаж и взорвал бомбу.

По последним данным, в больнице находятся 39 человек.

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Источник: korrespondent.net

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