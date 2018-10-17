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17. 10. 2018

Крушение Су-27: найден "черный ящик"

Поисковый отряд нашел бортовой самописец самолета Су-27, который разбился накануне в Винницкой области. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак в среду, 17 октября.

"Вчера произошла трагедия - летчики погибли. Причины аварии пока не известны. Что касается самолета - он в этом году в июле прошел ремонт и мы его получили с завода." Черный ящик "нашли и сейчас проводится расследование", - сказал министр.

Полторак также подтвердил, что второй погибший пилот является представителем Нацгвардии США.

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Ранее пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ назвал имя украинского летчика, погибшего в авиакатастрофе.

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Источник: korrespondent.net

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