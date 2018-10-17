Под Тернополем рабочему на предприятии оторвало руку, он умер

В селе Остров, вблизи Тернополя, на производственной базе ООО Спецавтоинвест, с 34-летним подсобным работником произошел несчастный случай: ему оторвало руку, в результате чего он умер. Об этом в среду, 17 октября, сообщает пресс-служба Управления Гоструда в Тернопольской области.

Отмечено, что начато специальное расследование несчастного случая со смертельным исходом.

"Во время загрузки миксера произошла аварийная остановка бетонного узла. Оператор и заведующий производством услышали крики, подбежав к смесителям, нашли пострадавшего без части руки. До приезда скорой помощи работник умер", - говорится в сообщении.

Как отметили в Гоструда, окончательные обстоятельства и причины несчастного случая будет выяснять комиссия.

Ранее в Тернопольской области в городе Борщев произошел несчастный случай в местном отеле: погиб мужчина, упав с лестницы.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске на строительстве погиб человек.

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Источник: korrespondent.net