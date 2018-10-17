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17. 10. 2018

Порошенко прокомментировал массовое убийство в Керчи

Президент Украины Петр Порошенко выразил сочувствие украинцам, которые потеряли детей и близких во время взрыва в керченском колледже. Об этом Порошенко в среду, 17 октября, написал в своем микроблоге в Twitter.

Он также сообщил, что Прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное производство по статье теракт по факту взрыва.

По словам Порошенко, расследование таких дел является важным для Украины, так как Крым – украинская территория, а погибшие являлись украинскими гражданами.

Следствие восстановило хронологию бойни в Керчи

Напомним, число погибших в Керчи выросло до 19 человек. Также госпитализировано с различными ранениями 39 человек.

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Источник: korrespondent.net

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