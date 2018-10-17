В Винницкой области из-за кори объявили карантин в двух школах

В двух школах Шаргородского района Винницкой области из-за вспышки кори временно остановили образовательный процесс. Об этом в среду, 17 октября, сообщает Винницкий лабораторный центр Минздрава Украины.

Так, обучение временно остановлено в школах сел Копыстырин и Рахны-Лесные. Карантин объявлен до 26 октября.

"Первый очаг этого заболевания корью появился из-за детей, которые не прививались по религиозным убеждениям их родителей. То есть были отказы от прививок. Непривитые дети послужили источником инфекции для других детей. Проведены клинические обследования, на сегодняшний день ведется работа по иммунизации и убеждения родителей, что детей нужно прививать против кори", - отметили в лабораторном центре.

В селе Копыстирин регистрируются единичные случаи заболеваемости корью. В одной из школ также ввели ограничительные меры.

"В Копыстирин заболело 6 детей, которые учатся непосредственно в школе. По населенному пункту и соседних селах также случаи заболеваемости, в селе нет чрезвычайной ситуации", - сообщили в лабораторном центре.

В Винницкой области в прошлом году было зарегистрировано 106 случаев заболевания корью, а в текущем году - уже 1500 случаев.

Напомним, неделей ранее на Прикарпатье также закрыли две школы из-за вспышки кори.

А 1 октября во Львовской областной инфекционной больнице от кори умер трехлетний ребенок.

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Источник: korrespondent.net