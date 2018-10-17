В Винницкой области из-за кори объявили карантин в двух школах

В двух школах Шаргородского района Винницкой области из-за вспышки кори временно остановили образовательный процесс. Об этом в среду, 17 октября, сообщает Винницкий лабораторный центр Минздрава Украины.
Так, обучение временно остановлено в школах сел Копыстырин и Рахны-Лесные. Карантин объявлен до 26 октября.
"Первый очаг этого заболевания корью появился из-за детей, которые не прививались по религиозным убеждениям их родителей. То есть были отказы от прививок. Непривитые дети послужили источником инфекции для других детей. Проведены клинические обследования, на сегодняшний день ведется работа по иммунизации и убеждения родителей, что детей нужно прививать против кори", - отметили в лабораторном центре.
В селе Копыстирин регистрируются единичные случаи заболеваемости корью. В одной из школ также ввели ограничительные меры.
"В Копыстирин заболело 6 детей, которые учатся непосредственно в школе. По населенному пункту и соседних селах также случаи заболеваемости, в селе нет чрезвычайной ситуации", - сообщили в лабораторном центре.
В Винницкой области в прошлом году было зарегистрировано 106 случаев заболевания корью, а в текущем году - уже 1500 случаев.
Напомним, неделей ранее на Прикарпатье также закрыли две школы из-за вспышки кори.
А 1 октября во Львовской областной инфекционной больнице от кори умер трехлетний ребенок.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.