Суд обязал ПФУ платить пенсии переселенцам

Большая палата Верховного суда Украины обязала органы Пенсионного фонда рассчитаться с пенсионерами, имеющими статус внутренних переселенцев. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает в среду, 17 октября, Интерфакс-Украина.

В частности, указано, что суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Бахмутского объединенного управления Пенсионного фонда в Донецкой области, отказавшего в выплате пенсионеру, имеющего статус внутренне перемещенного лица.

При этом отмечается, что рассмотрение дела о пенсии переселенцам Большая палата Верховного суда начала еще 4 сентября.

Напомним, в Украине количество переселенцев продолжает расти. По состоянию на 8 октября в Украине учтены 1 519 238 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Также сообщалось, что суд запретил проверку переселенцев по месту регистрации.

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Источник: korrespondent.net