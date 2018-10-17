Взрыв в Керчи: тела погибших вывозят из колледжа

В Керчи, что в аннексированном Крыму, начали вывозить тела погибших из колледжа после стрельбы и взрыва в учебном заведении. Об этом со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы города сообщает в среду, 17 октября, Интерфакс.
"Погибших начинают вывозить из здания, они будут доставлены в городской морг на улице Желябова. Там будет проводиться и опознание", - сказал представитель службы.
В ведомстве также пообещали вскоре обнародовать списки погибших.
Также стало известно, что после стрельбы в керченском колледже 12 из 53 раненых находятся в тяжелом состоянии.
Кроме того, сообщается, что директор колледжа будет участвовать в установлении личностей всех тяжелораненых.
Собеседник агентства также рассказал, что окружение из здания колледжа снимать пока не планируется.
Напомним, около 12:00 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, в результате которого погибли 19 человек и около 50 пострадали. Отмечено, что в колледже сработало взрывное устройство. Территорию оцепили, а людей эвакуировали из здания.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье террористический акт. По данным следствия, неустановленное взрывное устройство было начинено металлическими предметами.
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Источник: korrespondent.net
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