Отец стрелка в Керчи рассказал об увлечениях сына

Отец Владислава Рослякова, который в среду, 17 октября, устроил взрыв и стрельбу в керченском колледже, дал показания следователям. Об этом со ссылкой на близкий к следствию источник сообщают Известия.

В частности, отец в ходе допроса рассказал, что с сыном было трудно общаться. Подросток ничего не сообщал об обучении. Отец добавил, что друзей у Рослякова не было. Он отметил, что у сына был один приятель, с которым он общался в детстве, но связь с ним оборвалась.

Отец добавил, что зналоб увлечениях сына компьютерными играми и оружием, однако подчеркнул, что юноша был воспитанным и агрессию не проявлял.

Напомним, 17 октября Росляков устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении. В результате, по последним данным, 18 человек погибли и 53 пострадали. Сам Росляков после нападения покончил с собой.

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Источник: korrespondent.net