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17. 10. 2018

На жизнь президента Гаити совершено покушение

Президент Гаити Жовенель Моиз подвергся в среду, 17 октября, обстрелу во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина, сообщает новостной портал Haiti Libr.

По его данным, президент серьезно не пострадал благодаря слаженным действиям своей охраны и был эвакуирован в безопасное место.

Стрельба началась во время возложения цветов к мемориалу в 09:30 по местному времени.

Портал сообщает, что в результате обстрела ранены трое сотрудников охраны главы государства, один из них в голову. Правоохранители занимаются поиском нападавшего.

Как сообщал Корреспондент.net, в августе во время военного парада в Каракасе произошла попытка покушения на президента Венесуэлы.
 
В причастности к организации инцидента подозревают 25 человек.

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На Филарета было совершено покушение

Источник: korrespondent.net

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