Убийство журналистки: Подозреваемого привезли в Болгарию

В среду, 17 октября, подозреваемый в убийстве журналистки Виктории Мариновой был доставлен в Болгарию. Об этом пишет БГНЕС.

Самолет, в котором находился подозреваемый Северин Красимиров, приземлился в аэропорту Софии.

В связи с прибытием мужчины в аэропорту были усилены меры безопасности, развернуты усиленные наряды полиции, жандармерии и судебной охраны.

Возле самого Красимирова на борту самолета находилась охрана.

Планируется, что после Софии подозреваемого доставят в город Русе, где предъявят обвинение в изнасиловании и убийстве и возьмут под стражу.

Напомним, журналистку-расследователя убили в городе Русе. Тело Мариновой нашли в парке.

Полиция Болгарии заявила о раскрытии убийства журналистки

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Источник: korrespondent.net