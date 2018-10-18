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18. 10. 2018

Трамп назвал Саудовскую Аравию важным союзником

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия является "очень важным союзником" США. Об этом он сказал в эфире Fox Business.

По его словам, власти этой страны важны для Соединенных Штатов в качестве партнера в противостоянии с терроризмом и Ираном.

Также глава США отметил, что Саудовская Аравия готова закупить у американской стороны оружие на миллиарды долларов, что позволит создать множество рабочих мест.

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом ситуацию с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.

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Источник: korrespondent.net

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