Лента RSS
Подписаться на ленту
18 октября 2018, четверг, 01:19
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,44
18. 10. 2018

Меркель рассказала о готовности соглашения по Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, насколько готово соглашение между ЕС и Великобританией по брекситу. Об этом сообщает ТАСС.

"Я сегодня в правительственном заявлении уже сказала, что мы хотим хороших отношений с Великобританией и были бы рады, если бы соглашение уже было готово. Но готово оно только на 90%, и впереди еще есть работа", - сказала канцлер.

Она также добавила, что достижение сделки по брекситу было бы в интересах как ЕС, так и Британии.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск в своем обращении к лидерам ЕС призвал их быть готовыми к выходу Великобритании из союза без достижения сделки с Брюсселем.

Британия и Евросоюз договорились по Brexit

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Анекдот все анекдоты

17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

Учитывая мой заработок, мне как-то страшно сегодня выходить из дома... Как бы не ликвидировали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.