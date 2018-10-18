Оппоблок заявил о нападении на помощника депутата в Херсоне

В центре Херсона в среду, 17 октября, было совершено нападение на помощника депутата от Оппозиционного блока Евгения Найденко. Об этом говорится в заявлении партии.

Как сообщается, нападавший нанес Найденко ножевое ранение, при этом выкрикивал оскорбления.

"Воинские навыки Евгения Найденко позволили ему избежать тяжких телесных повреждений. Тем не менее, пострадавшему понадобилась медпомощь. В данный момент он проходит лечение в местном госпитале. Полиция приступила к расследованию происшествия," - заявили в Оппоблоке.

Стоит отметить, что на сайте полиции на момент написания новости данные о происшествии отсутствуют.

Ранее в Киеве неизвестный сжег автомобиль помощника нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука Станислава Коломийца.

Расстрел авто под Херсоном: ранен помощник нардепа

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Источник: korrespondent.net