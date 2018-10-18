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18. 10. 2018

В городе Стрый вандалы разрисовали Дом культуры

В городе Стрый неизвестные расписали стены свежеотремонтированного Дома культуры. Об этом сообщил в группе "Стрийщина культурна" Андрей Хоменко.

"Где культура Ваших детей. Что это такое должно быть? Кто мне объяснит? Это свидетельствует об уровне воспитания родителей и учителей", - говорится в сообщении.

Отметим, стрыйский городской дом культуры имеет историческую ценность. В прошлом - дом польских железнодорожников Сокол. В 1906 году было завершено строительство данного сооружения, архитектором которого был В. Крыжановский. В 1950-х годах здесь действовал Стрыйский драматический театр. 

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Источник: korrespondent.net

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